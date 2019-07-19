Росгидромет заявил об улучшении качества воздуха в Нижнем Тагиле

Глава Росгидромета Максим Яковенко отправил в правительство России письмо, в котором сообщил об улучшении качества атмосферного воздуха в Челябинске и Нижнем Тагиле. В связи с этим он запросил информацию о дальнейших мерах по снижению загрязнения воздуха в рамках нацпроекта «Чистый воздух», сообщает «Правда УРФО».

Как следует из письма, в прошлом году по сравнению с предыдущим уровень загрязнения в Нижнем Тагиле упал с «высокого» до «низкого», очищение воздуха в городе связано с мерами по снижению выбросов со стороны ЕВРАЗ НТМК, сообщает анонимный телеграм-канал «Зеленый змий».

Также АТК отмечает, что руководитель Росгидромета предлагает понизить внимание Кремля к Нижнему Тагилу, который включён в число наиболее загрязнённых городов России, что может привести к снижению финансирования нацпроекта «Чистый воздух».

Напомним, в июне в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме было подписано трёхстороннее соглашение о мерах снижения вредных выбросов в атмосферу в Нижнем Тагиле в рамках нацпроектов «Экология» и «Чистый воздух». Документ тогда подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр природных ресурсов и экологии Димитрий Кобылкин и старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. До 2024 года ЕВРАЗ вложит более 3,4 млрд рублей в модернизацию НТМК, которая поможет максимально снизить воздействие на природу.

В майских указах 2018 года президент Владимир Путин поручил властям уменьшить выбросы вредных веществ в наиболее неблагополучных городах в течение пяти лет, среди прочих городов назвав и Нижний Тагил.