Росавтодор разрешил укладывать асфальт в снег

Перед наступлением зимы Росавтодор разработал методические рекомендации по укладке асфальтобетонных покрытий в непогоду, пишут «Известия».

В документе собраны нормы действующих техрегламентов, СНиПов и ГОСТов. По мнению специалистов, соблюдение рабочими всех правил положительно повлияет на качество покрытия.

В частности, регламент разрешает класть асфальт при температуре до –10 °С и незначительных осадках. Работы нужно остановить, если уровень выпавшего снега или дождя больше 5 мм. Зимой продолжительность ремонта увеличивается из-за этапа подготовки: перед укладкой необходимо очистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи, просушить её терморазогревателем и покрыть битумом. Росавтодор рекомендует увеличить число одновременно работающих катков до двух или трёх в зависимости от ширины укладки, чтобы ускорить процесс.