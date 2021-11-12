Росавиация выделит более 1,9 млрд рублей на перелёты в 2022 году из аэропорта Кольцово

Федеральное агентство воздушного транспорта выделит свыше 1,9 млрд рублей на авиаперелёты в 2022 году из аэропорта Кольцово по 26 межрегиональным направлениям. В список вошли 16 маршрутов, которые предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева на софинансирование межрегиональных авиаперевозок в 2022 году из областного бюджета планируется направить 340 млн рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году. На эти средства мы просубсидируем 16 направлений. Среди них есть как маршруты, уже показавшие востребованность у пассажиров, так и новые направления. Программа субсидирования авиаперевозок позволяет существенно снизить цену билета для пассажира и сделать полёты доступнее, увеличить пассажиропоток, дать новые возможности перевозчикам и региональным аэропортам», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Ещё десять направлений будут профинансированы из бюджета принимающих регионов и федерального бюджета. В перечень маршрутов вошли Барнаул, Белгород, Белоярский, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Оренбург, Салехард, Саратов, Тамбов, Томск, Ульяновск, Урай, Уфа и Ростов-на-Дону. Новичками среди субсидируемых направлений из Екатеринбурга на 2022 год стали Воронеж, Махачкала, Тобольск, Ханты-Мансийск и Тюмень.