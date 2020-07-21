Росавиация предложила разрешить полёты за границу из Екатеринбурга и ещё пяти российских городов

Росавиация предлагает разрешить полёты за границу из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, со ссылкой на проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, который глава Росавиации Александр Нерадько направил в правительство, пишут «Известия».

В согласовании перечня стран будут принимать участие МИД России и Роспотребнадзор, включая территориальные подразделения в перечисленных выше городах. По словам источника издания в крупном российском аэропортовом холдинге, названные шесть российских городов станут внутригосударственными хабами до полного возобновления международного авиасообщения.

Ещё один собеседник рассказал, что отбор был произведён по географическому принципу — в каждом макрорегионе выделили один крупный аэропорт для комфорта жителей близлежащих городов. Источник пояснил, что в Москве все три аэропорта будут обслуживать международные рейсы. Также отмечается, что дата восстановления международных полётов в документе Росавиации не указана.

В пресс-службах Минтранса и правительства заявили, что вопрос возобновления международного авиасообщения прорабатывается и обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно, в Росавиации и Роспотребнадзоре на вопросы журналистов не ответили.

Напомним, международное авиасообщение было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала, что с 15 июля российские власти начнут переговоры о начале полётов за рубеж. Также Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предложила российским властям возобновить авиасообщение с девятью странами Европы и тремя странами азиатского направления: Венгрией, Германией, Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой. Минтранс Турции договорился с Россией о возобновлении авиасообщения с 15 июля.