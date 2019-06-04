Политика

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через «Государево око»

04.06.2019 15:07
Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через «Государево око»

Проект «Государево око» предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчёты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально всё увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», сказал Рогозин.

Он назвал создаваемую систему «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства», и отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.

Ранее, в середине января, глава «Роскосмоса» сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется «Государево око». В частности, Рогозин объяснил, что система поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле. Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные структуры, так и частные.

«Например, пожары в интересах МЧС сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так пойди найди эпицентр возгорания. Всё видно из космоса», сказал глава «Роскосмоса».

Кроме того, он предложил использовать возможности «Государева ока» для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием «Государево око» находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Фото: РИА Новости
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