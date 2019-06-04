Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через «Государево око»

Проект «Государево око» предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчёты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально всё увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое», — сказал Рогозин.

Он назвал создаваемую систему «хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства», и отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.

Ранее, в середине января, глава «Роскосмоса» сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется «Государево око». В частности, Рогозин объяснил, что система поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле. Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные структуры, так и частные.

«Например, пожары — в интересах МЧС сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так — пойди найди эпицентр возгорания. Всё видно из космоса», — сказал глава «Роскосмоса».

Кроме того, он предложил использовать возможности «Государева ока» для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием «Государево око» находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.