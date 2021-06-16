Родственники утонувшего под Нижним Тагилом подростка рассказали свою версию гибели парня

Крёстный отец утонувшего в реке Чусовой подростка рассказал журналистам свою версию трагедии. По словам мужчины, мальчик поплыл на другой берег за лодкой, чтобы переправить инвентарь. При этом парень числился в команде инструктором по сплавам.

«Они сплавились с группой по маршруту, в конце свернули инвентарь и двинулись к камню “Омутной”, вместе с инвентарём, по пути ещё купили продукты, — пояснил мужчина E1. — Их должны были встречать на том берегу, ждать их с лодкой, чтобы переправить всё это. Но их не встретили, на другом берегу базировалась другая группа, там устроили какое-то выступление артистов, и всем было не до них. Поэтому парень решил перебраться на другой берег вплавь за лодкой».

Вместе с погибшим были ещё два совершеннолетних инструктора, но они не решились плыть. По мнению родственника, когда до берега оставалось совсем немного, у парня свело судорогой ногу и он не доплыл. Сами организаторы сплава утверждают, что утонувший подросток был простым отдыхающим и утонул днём. В происшествии разбираются правоохранительные органы.