Родственники погибшего на СВО жителя Горноуральского городского округа только через суд смогли доказать, что им положены материальные выплаты

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокурора Пригородного района в интересах семьи погибшего в зоне СВО Михаила К. Как указано в материалах дела, Михаил был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации 24 октября 2022 года. 3 ноября 2023 года свердловчанин скончался в районе н. п. Денежниково ЛНР. При этом смерть наступила не непосредственно от боестолкновения. Когда родственники обратились в Управление социальной политики № 21 с просьбой выдать им единовременную денежную выплату, установленную постановлением правительства Свердловской области от 08.06.2023 № 407-ПП, в размере 1,5 млн рублей, то получили отказ. Чиновники посчитали, что раз смерть военного произошла не в результате боестолкновения, то выплата не положена.

«Судом установлено, что смерть наступила в период прохождения им военной службы, на которую он был призван по частичной мобилизации, при исполнении военных обязанностей, на территории дислокации его войсковой части. На момент смерти мужчина не находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, что подтверждается данными медицинского свидетельства о смерти. Фактов совершения погибшим деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным, не выявлено. При данных обстоятельствах мужчина считается погибшим (умершим) при исполнении обязанностей военной службы, что обуславливает право членов его семьи на получение единовременной денежной выплаты, предусмотренной постановлением правительства Свердловской области», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.