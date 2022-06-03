Родившаяся в колонии Нижнего Тагила женщина отыскала родную сестру спустя 20 лет разлуки

Родные сёстры Ирина и Мария нашлись после 20 лет разлуки. Их мама отбывала наказание в женской колонии Нижнего Тагила, где и родилась старшая из сестёр — Ирина.

«Я родилась в тюрьме, мать сидела в колонии в Нижнем Тагиле, через год родилась моя родная сестра. В карточке у себя читала, что я четвёртая беременность и первые роды. Мы были маленькие, но я хорошо помню нашу жизнь. Мать была очень красивой, женихов вагон, алкоголь», — вспоминает Ирина.

До 6 лет Ира и Маша жили вместе с матерью, которая освободилась из тюрьмы. Потом их маму снова осудили за поножовщину, именно тогда сестёр разлучили. Спустя 20 лет Ирина решила отыскать сестру Машу.