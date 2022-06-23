Родители оценят качество условий в детских садах

В Свердловской области в июле-августе стартует независимая оценка качества условий оказания услуг детскими садами. Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дошкольного образования, а также в целях повышения качества образования. Принять участие в независимой оценке можно, заполнив анкету по ссылке, которая будет размещена на официальных сайтах детских дошкольных учреждений и на сайте Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.

О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала Миронова Ольга Валерьевна, заведующая детским садом № 119 в Екатеринбурге: