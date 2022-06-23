Родители оценят качество условий в детских садах

В Свердловской области в июле-августе стартует независимая оценка качества условий оказания услуг детскими садами. Она проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дошкольного образования, а также в целях повышения качества образования. Принять участие в независимой оценке можно, заполнив анкету по ссылке, которая будет размещена на официальных сайтах детских дошкольных учреждений и на сайте Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области.
О важности участия родителей в этой оценочной процедуре нам рассказала Миронова Ольга Валерьевна, заведующая детским садом № 119 в Екатеринбурге:
«Независимая оценка качества условий проводится общественными советами совместно с Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области. Проводится такая оценка не чаще чем раз в год и не реже чем один раз в три года. Сбор мнений осуществляет организация-оператор. Родителям (законным представителям) достаточно заполнить короткую анкету. Вопросы анкеты касаются доступности информации об образовательной организации на общедоступных ресурсах (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворённости качеством услуг. Также в анкете предусмотрена возможность дать свои предложения по улучшению работы детских садов. Опрос полностью анонимен, ответы будут использованы в обобщённом виде. По результатам независимой оценки качества условий руководители детских садов разрабатывают планы мероприятий для устранения недостатков. Тем самым через совершенствование условий оказания услуг мы повышаем и качество образования».