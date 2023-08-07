Рисование огнём. Тагильчанин Сергей Сыромятников выжигает на фанере портреты рок-звёзд и артистов кино

В кинотеатре «Красногвардеец» в преддверии Дня российского кино проходит выставка картин «Пирография. Рисунок огнём». Её автор — тагильчанин Сергей Сыромятников. При помощи электровыжигателя и раскалённой иглы Сергей на протяжении семи лет создаёт на фанере портреты рок-музыкантов, артистов мирового и советского кино, а также изображает животных и птиц.

Сергей Сыромятников родился в Нижнем Тагиле. По образованию радиомеханик. Однажды на разделочной доске он выжег поздравление для своей дочери. Процесс увлёк настолько, что теперь, будучи на пенсии, он всё своё свободное время посвящает творчеству.

«В молодости я часто смотрел советские фильмы и слушал пластинки рок-групп. В то время было модным создавать плакаты любимых актёров и рок-исполнителей и размещать их на стене. Для своих первых работ я использовал акварель и гуашь. Тогда никак не мог подумать, что когда-нибудь займусь этим на более серьёзном уровне», — говорит Сергей.

Невероятная энергия группы The Beatles вдохновила Сергея попробовать себя в пирографии. Он изучал форумы и смотрел видеоуроки. Главное качество, которое помогло ему освоить столь сложное дело, — усидчивость, ведь на создание одной картины размером 30 на 40 см уходит от 10 до 15 дней. Недавно он решил пополнить коллекцию работ портретом солиста группы Deep Purple Иэна Гиллана. На работу ушёл целый месяц, поскольку это был первый опыт выжигания картины на фанере большего размера, чем обычно, — 60 на 40 см.

«Создание таких работ — это хобби, которое приносит невероятное удовольствие. Я не против, если будут желающие сделать заказ. Сейчас у меня в коллекции 45 картин. Одна из них мне особенно дорога. В ней я передал разное настроение народного артиста СССР Юрия Никулина, а также для себя в техническом плане вышел на новый уровень», — отмечает Сергей.

Знакомые тагильчанина помогли ему разместить работы в к/т «Красногвардеец». Эта выставка не первая в творческой карьере художника. Ранее он представлял свои картины в Центральной городской библиотеке и досуговом центре «Урал».

«Поскольку я получаю много положительных отзывов от людей, обязательно буду принимать участие в подобных выставках у нас в городе. Также хочу представить свои труды в Екатеринбурге. Сейчас активно занимаюсь этим», — поделился Сергей творческими планами.