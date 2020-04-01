«Рифей» освободит пострадавших от карантина предпринимателей Нижнего Тагила от оплаты за вывоз мусора

Региональный оператор «Рифей» принял решение не начислять оплату юридическим лицам за услуги по обращению с отходами на период карантина. В компании пояснили, что сторнирование будет отражено в платёжных документах библиотек, музеев, образовательных учреждений, салонов красоты, парикмахерских и других организаций, приостановивших свою деятельность.

«Предприятиям, помимо общего сокращения доходов, не придётся нести расходы на оплату услуги по обращению с отходами. Тем категориям работодателей, которые вошли в утверждённый перечень, перерасчёт произведём автоматически. Если по каким-то причинам он не будет отражён в квитанции, а предприятие фактически свою деятельность не вело, необходимо обратиться в адрес регионального оператора по телефону горячей линии или через форму обратной связи на сайте компании с заявлением», — подчеркнул руководитель ООО «Компания «РИФЕЙ» Фёдор Потапов.

Задать уточняющие вопросы можно по телефону горячей линии: 8-800-234-02-43. Направить заявление с приложением необходимых документов можно на сайте регионального оператора через форму обратной связи.