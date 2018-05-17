РИА Новости сообщило о планах использовать «Тополя» для запуска спутников

В России могут использовать стратегические баллистические ракеты «Тополь» для запуска спутников, со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли пишет РИА Новости.

Для этих целей планируется использовать ракеты, срок службы которых близок к окончанию. Выводимые из эксплуатации «Тополя» можно переделать в лёгкие носители. В последний раз с такой идеей в 2016 году выступал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, однако она не получила развития.

Ракетный комплекс «Тополь» (РС-12М) принят на вооружение в 1988 году, а первый расчёт заступил на боевое дежурство тремя годами раньше — в 1985 году. В 1997 году был принят на вооружение модернизированный комплекс «Тополь-М» (РС-12М2). С 2007 года началась утилизация первой версии «Тополя». С 2011 года прекратились закупки модернизированной версии этих ракет российскими военными из-за принятия на вооружение комплекса «Ярс». Ещё в начале 1990-х на базе «Тополя» была создана ракета-носитель «Старт», с 1993 по 2006 год было произведено семь пусков, однако затем они не возобновлялись.

До 2015 года в качестве лёгких ракет-носителей регулярно использовались выведенные из эксплуатации в соответствии с договором СНВ-1 двухступенчатые баллистические ракеты РС-20 «Сатана», переоборудованные в трёхступенчатую российско-украинскую ракету «Днепр». В проекте предполагалось использовать 150 РС-20, которые подлежали утилизации. Частные спутники с российской стороны запускали Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Однако из-за ухудшения отношений между Киевом и Москвой с 2014 года обслуживание российско-украинского проекта «Космотранс» (оператор запусков «Днепра») украинскими ракетными предприятиями прекратилось. В марте 2018 года Минобороны заявило о скорой утилизации оставшихся ракет «Сатана», однако не уточнило, будут ли они использоваться для запуска гражданских спутников.