РФПИ озвучил предварительные результаты испытаний комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил предварительные результаты исследования комбинированного применения вакцин от коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca — в РФПИ утверждают, что нежелательные явления и случаи заболевания выявлены не были, говорится на сайте вакцины «Спутник V».

Клиническое испытание комбинации вакцин началось в Азербайджане в феврале 2021 года, на момент публикации в нём приняли участие 50 человек. Промежуточный анализ результатов исследования демонстрирует высокие показатели безопасности комбинации, отмечают в РФПИ.

Первые данные по иммуногенности комбинированного применения двух препаратов в РФПИ пообещали опубликовать в августе.

В РФПИ сообщили, что испытания также проводятся в Объединённых Арабских Эмиратах, а в России и Беларуси регуляторы одобрили исследования.

«В условиях появления новых штаммов коронавируса партнёрство производителей вакцин и комбинирование разных препаратов играет ключевую роль для успешной борьбы с пандемией», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Представитель компании AstraZeneca Ирина Панарина сказала, что особенно актуальной возможность использования комбинации препаратов становится из-за распространения новых штаммов коронавируса и потребности в ревакцинации населения.

Разработчик вакцины AstraZeneca и создатель российской вакцины «Спутник V» Центр имени Гамалеи договорились об испытаниях комбинации вакцин в конце 2020 года. Они предполагают, что комбинация препаратов может вызвать «более устойчивый и продолжительный иммунный ответ».