«Результат работы — 176 спасённых человеческих жизней». В Нижнем Тагиле наградили лучших спасателей города

В Нижнем Тагиле в Городском дворце молодёжи мэр Владислав Пинаев вручил награды лучшим спасателям по случаю их профессионального праздника.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, за этот год в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило более 256 тысяч обращений, из них 155 тысяч — по системе 112.

Согласно статистике, в 2022 году специалисты Центра защиты населения 898 раз выезжали на проведение аварийно-спасательных операций. Результат работы — 176 спасённых человеческих жизней.

На мероприятии также отметили достижения добровольной пожарной дружины села Сулём под руководством командира Анатолия Корюкова. Его подопечные грамотно действовали при возникновении пожаров этим летом.