Режиссёр Владимир Бортко объявил об участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Петербургское отделение КПРФ выдвинуло кандидатуру режиссёра Владимира Бортко на пост губернатора города, сообщает пресс-служба партии.

Сам Владимир Бортко подтвердил решение участвовать в выборах в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если бы я не оценивал свои перспективы, я бы не соглашался с самого начала. Если горожане поверят в меня, то почему бы нет? Моя профессия, режиссёр, по-английски звучит director — управляющий. Моя профессия — управлять, я занимаюсь этим 45 лет», — сказал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября. О планах участвовать в выборах также говорила депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, которая пыталась стать кандидатом в 2014 году. Сейчас обязанности главы города временно исполняет Александр Беглов.