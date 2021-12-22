Рейтинг Нижнего Тагила рухнул на 9 позиций в списке эффективности городского управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило пятый рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 92 города, в том числе Нижний Тагил и Екатеринбург. По сравнению с прошлым годом Нижний Тагил опустился на 9 позиций — с 27-го на 36-е место в общем зачёте.

В рей­тин­ге оце­ни­ва­ет­ся ак­ту­аль­ная об­ще­ствен­но-по­ли­ти­че­ская и со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ская си­ту­а­ция в го­род­ских окру­гах, пря­мо или кос­вен­но свя­зан­ная с де­я­тель­но­стью ор­га­нов го­род­ской вла­сти.

Общий рейтинг городов основывается на двух блоках: политико-управленческом и социально-экономическом. В каждый блок входит несколько показателей, оценку которым выставляют эксперты. Так, в политико-управленческом направлении были вопросы о развитии сферы образования, состоянии дорожного хозяйства. В социально-экономическом блоке изучали развитие системы общественного транспорта, а также развитие культуры и сферы досуга, физической культуры и спорта.

Ито­го­вый рей­тинг пред­став­ля­ет со­бой обоб­ще­ние исследований — сред­нее ариф­ме­ти­че­ское двух со­от­вет­ству­ю­щих по­ка­за­те­лей. Также аналитики используют статистические данные.

В по­ли­ти­ко-управ­лен­че­ском бло­ке Нижний Тагил занимает 23-е место, в отличие от прошлого года. В 2020 году наш город находился на 20-м месте. В социально-экономическом блоке Тагил опустился на 13 позиций — с 45-го на 58-е место.

«Наш рей­тинг ос­но­ван на син­те­зе экс­перт­ных оце­нок и спе­ци­аль­ным об­ра­зом об­ра­бо­тан­ных ста­ти­сти­че­ских дан­ных. Он пред­став­ля­ет со­бой ре­зуль­та­ты уни­каль­но­го ис­сле­до­ва­ния, не име­ю­ще­го ана­ло­гов в рос­сий­ской прак­ти­ке изу­че­ния му­ни­ци­паль­ной вла­сти, и при­зван по­ка­зать ак­ту­аль­ные ре­зуль­та­ты её ра­бо­ты в це­лом. В пред­став­лен­ном рей­тин­ге даны оцен­ки эф­фек­тив­но­сти ра­бо­ты го­род­ской вла­сти за 2021 год», — сообщают создатели исследования.

Екатеринбург в общем рейтинге занимает 54-е место, это на 3 позиции ниже, чем в 2020 году. В политико-управленческом блоке столица Урала поднялась на три строчки — с 48-го на 45-е место. В социально-экономическом рейтинг города просел на 11 пунктов. Екатеринбург занимает в этом блоке 54-е место.