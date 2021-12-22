Рейтинг Нижнего Тагила рухнул на 9 позиций в списке эффективности городского управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило пятый рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. В исследовании приняли участие 92 города, в том числе Нижний Тагил и Екатеринбург. По сравнению с прошлым годом Нижний Тагил опустился на 9 позиций — с 27-го на 36-е место в общем зачёте.
В рейтинге оценивается актуальная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в городских округах, прямо или косвенно связанная с деятельностью органов городской власти.
Общий рейтинг городов основывается на двух блоках: политико-управленческом и социально-экономическом. В каждый блок входит несколько показателей, оценку которым выставляют эксперты. Так, в политико-управленческом направлении были вопросы о развитии сферы образования, состоянии дорожного хозяйства. В социально-экономическом блоке изучали развитие системы общественного транспорта, а также развитие культуры и сферы досуга, физической культуры и спорта.
Итоговый рейтинг представляет собой обобщение исследований — среднее арифметическое двух соответствующих показателей. Также аналитики используют статистические данные.
В политико-управленческом блоке Нижний Тагил занимает 23-е место, в отличие от прошлого года. В 2020 году наш город находился на 20-м месте. В социально-экономическом блоке Тагил опустился на 13 позиций — с 45-го на 58-е место.
«Наш рейтинг основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных. Он представляет собой результаты уникального исследования, не имеющего аналогов в российской практике изучения муниципальной власти, и призван показать актуальные результаты её работы в целом. В представленном рейтинге даны оценки эффективности работы городской власти за 2021 год», — сообщают создатели исследования.
Екатеринбург в общем рейтинге занимает 54-е место, это на 3 позиции ниже, чем в 2020 году. В политико-управленческом блоке столица Урала поднялась на три строчки — с 48-го на 45-е место. В социально-экономическом рейтинг города просел на 11 пунктов. Екатеринбург занимает в этом блоке 54-е место.