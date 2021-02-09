Reuters: Власти России готовят новые выплаты на 500 млрд рублей гражданам перед выборами

Российские власти обсуждают новый пакет социальных выплат россиянам на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и в преддверии выборов в Госдуму, назначенных на сентябрь 2021 года, со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, пишет Reuters.

Один из собеседников агентства сообщил, что общая сумма выплат может составить около 500 миллиардов рублей, второй оценил их в 0,5% ВВП (это около 580 миллиардов). По данным источников, о выплатах президент Владимир Путин может объявить во время своего ежегодного послания Федеральному Собранию, которое запланировано на март.

В Кремле оставили запрос агентства о комментарии без ответа. Пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина заявил, что ему неизвестно о подобных обсуждениях.

В 2020 году на фоне коронавирусных ограничений реальные доходы россиян упали на 3,5%. Некоторые из россиян, выходивших на акции в поддержку Навального, говорили, что делают это из-за недовольства падением уровня жизни.

Рейтинговое агентство Fitch в своём прогнозе, опубликованном 6 февраля, предполагало, что протесты могут привести к увеличению бюджетных расходов. По мнению аналитиков, без дополнительных выплат на фоне падения доходов граждан социальные волнения могут продолжаться и в долгосрочной перспективе способствовать подрыву авторитета правительства.