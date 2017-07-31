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02 Авг 2017 11:58 | Метки: Новости, Общество, Происшествия

Reuters: С начала 2017 года в Сирии погибли как минимум 36 россиян

Агентство Reuters рассказало о «резком росте» числа погибших в Сирии россиян. По официальным данным Минобороны, российские потери в 2017 году составили десять человек. Однако, по оценке агентства, число погибших с января по июль «превосходит российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев операции», которые «стоили жизни как минимум 36 россиянам».

«Это означает существенный рост числа жертв, в то время как роль России в конфликте увеличивается. Большинство не объявленных властями случаев гибели россиян в Сирии подтверждены более чем одним человеком каждый. Среди них те, кто лично знал погибших, и местные чиновники», – пишет Reuters.

Как уточняет агентство, среди погибших в Сирии в 2017-м – 21 наёмник и 17 военных, статус ещё двоих Reuters установить не смогло. Минобороны и Кремль не ответили на вопросы агентства о погибших в Сирии гражданах России.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»

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