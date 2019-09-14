Reuters: Мобильные операторы проверят возможности блокировки Telegram на жителях Тюменской области

В сентябре российские крупные операторы сотовой связи протестируют на реальных пользователях Тюменской области оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и другие запрёщенные в стране интернет-ресурсы.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в телекоммуникационных компаниях, устанавливаемое оборудование — программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру. 15% компании принадлежит государственному Ростелекому.

По данным издания, установка такого оборудования возможна в рамках закона, направленного на защиту российского сегмента интернета и вступающего в силу 1 ноября. Согласно его требованиям, все операторы связи РФ обязаны установить на своих сетях в том числе систему глубокой фильтрации трафика.

В документе сообщается, что оборудование должно определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещённой информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram в апреле 2018 года. Однако он до сих пор доступен российским пользователям.