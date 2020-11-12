Рестораны и фитнес-клубы Нижнего Тагила хвалят друг друга в соцсетях в рамках антикризисной эстафеты взаимной поддержки

Эстафета взаимной поддержки #одинзавсехЕкб в Instagram вышла за пределы Екатеринбурга и идёт уже по Нижнему Тагилу. Изначально флешмоб начался с Burger King, который публично поддержал конкурентов из «Макдональдса», «Додо Пиццы» и других заведений общепита, а в Екатеринбурге акцию запустил аккаунт «Общественная сплетница Екб» (@ekspresso.ekb).
Каждый участник флешмоба должен выложить пост о другом заведении из своей сферы, передать привет и сказать тёплые слова в поддержку в это непростое для всего бизнеса время. Акция предназначалась сначала только для общепита — в октябре ресторанам и кафе снова ужесточили правила работы из-за коронавируса, им ограничили время работы и заставили установить перегородки между столиками. Сейчас к флешмобу присоединяются и другие сферы, в том числе фитнес-клубы.
«@hulk_fit передаёт пламенный привет @bright_fit_nt, @telostroitel_fitness, @city_hulk. Вы большие молодцы, вы выстояли вопреки всем обстоятельствам. Ребята, желаем вам сохранить клиентов и давайте уже сделаем Нижний Тагил городом с самыми упругими ягодицами. И да смилостивится над всеми нами @rospotrebnadzor.official», — пишет в Instagram фитнес-клуб «Халк».
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Один за всех и все за спорт!---- Нижний Тагил перехватывает эстафету взаимной поддержки #одинзавсехЕкб от @ekspresso.ekb. В это коронавирусное тяжёлое время нам всем нужно вспомнить, что такое настоящая взаимовыручка. Каждый участник флешмоба должен выложить пост о другом заведении из своей сферы, передать привет и сказать тёплые слова.⠀ @hulk_fit передаёт пламенный привет @bright_fit_nt, @telostroitel_fitness, @city_hulk. Вы большие молодцы, вы выстояли вопреки всем обстоятельствам. Ребята, желаем вам сохранить клиентов и давайте уже сделаем Нижний Тагил городом с самыми упругими ягодицами-- И да смилостивится над всеми нами @rospotrebnadzor.official С надеждой на лучшее, директор «Халка» Павел Безбородов @pavel_bezborodov_fit #одинзавсехНТ #одинзавсехЕКБ #hulk_fit ☎ 8 (3435) 96 36 49 -- Пархоменко 41, ТЦ Квадрат, 3 этаж #ХАЛКФИТНЕС #HULK_FIT #ФИТНЕС
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Вдохновлённые идеей @burgerking_russia и флешмобом @ekspresso.ekb хотим поддержать любимый бар нашего города @nebar.tagil ❤️ 2020 еще не закончился, а его главный урок - нет ни чего важнее взаимовыручки и поддержки - все выучили на отлично! Желаем коллегам быть на плаву и выйти из этого не простого периода с массой новых идей и планов! Ходите в караоке и на вечеринки до 23:00, пробуйте вкусную еду и поддерживайте своим посещением! #ОДИНЗАВСЕХЕКБ
Общепит, фитнес-индустрия и сфера развлечений стали наиболее пострадавшими отраслями в так называемую первую волну коронавируса, и, по оценкам экспертов, бОльшая часть из них не переживёт второй локдаун, если власти снова ужесточат карантинные меры.