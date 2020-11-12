Рестораны и фитнес-клубы Нижнего Тагила хвалят друг друга в соцсетях в рамках антикризисной эстафеты взаимной поддержки

Эстафета взаимной поддержки #одинзавсехЕкб в Instagram вышла за пределы Екатеринбурга и идёт уже по Нижнему Тагилу. Изначально флешмоб начался с Burger King, который публично поддержал конкурентов из «Макдональдса», «Додо Пиццы» и других заведений общепита, а в Екатеринбурге акцию запустил аккаунт «Общественная сплетница Екб» (@ekspresso.ekb).

Каждый участник флешмоба должен выложить пост о другом заведении из своей сферы, передать привет и сказать тёплые слова в поддержку в это непростое для всего бизнеса время. Акция предназначалась сначала только для общепита — в октябре ресторанам и кафе снова ужесточили правила работы из-за коронавируса, им ограничили время работы и заставили установить перегородки между столиками. Сейчас к флешмобу присоединяются и другие сферы, в том числе фитнес-клубы.

«@hulk_fit передаёт пламенный привет @bright_fit_nt, @telostroitel_fitness, @city_hulk. Вы большие молодцы, вы выстояли вопреки всем обстоятельствам. Ребята, желаем вам сохранить клиентов и давайте уже сделаем Нижний Тагил городом с самыми упругими ягодицами. И да смилостивится над всеми нами @rospotrebnadzor.official», — пишет в Instagram фитнес-клуб «Халк».

Общепит, фитнес-индустрия и сфера развлечений стали наиболее пострадавшими отраслями в так называемую первую волну коронавируса, и, по оценкам экспертов, бОльшая часть из них не переживёт второй локдаун, если власти снова ужесточат карантинные меры.