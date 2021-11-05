«Решили поднять окружающим настроение». Две новые выставки молодых тагильских художниц открылись в «Красногвардейце»

В кинотеатре «Красногвардеец» открылись две новые выставки тагильских художниц: Линды Герасимовой «Счастливый человек» (0+) и «Мадамы» (0+) Полины Абатуровой.

До 30 ноября в фойе кинотеатра можно увидеть 16 живописных работ, посвящённых женщинам и счастливым моментам жизни. Здесь расположились портреты, натюрморты и пейзажи, написанные девушками в разные периоды творчества. В своих работах художницы предлагают увидеть зрителям что-то знакомое для себя.

Обе художницы окончили Уральский колледж прикладного искусства и дизайна.

«С Полиной Абатуровой вместе учились в колледже по специальности графический дизайнер, после окончания учёбы никаких контактов не поддерживали. Общение возобновилось на творческой почве. В результате у каждой получилось по собственной выставке. Сейчас очень напряжённое и нервное время. Поэтому мы с Полиной решили поднять окружающим настроение своими работами», — говорит Линда Герасимова.

Выставка Линды Герасимовой «Счастливый человек» приоткрывает завесу тайны ощущений художника, который творит. А «Мадамы» Полины Абатуровой знакомят поближе с миром, который окружает нас ежедневно. По признанию Полины, ей хотелось бы, чтобы в работах зритель узнал себя или тех, кто нас окружает — соседку по подъезду и дальнюю родственницу.