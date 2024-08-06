Решение уже принято. Но что жители Нижнего Тагила думают по поводу проведения Дня города в связи с трагедией 1 августа на Вагонке? (ВИДЕООПРОС)

Днём 1 августа в Нижнем Тагиле в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв, который почти полностью уничтожил два из шести подъездов. Поисково-спасательные работы были завершены 2 августа в 22:30. В результате ЧП погибли 10 человек, в том числе 5 детей. Пострадали 26 человек, в том числе 12 детей. В связи с трагедией 3 августа было объявлено в городе днём траура.

Журналисты АН «Между строк» вышли на улицы Нижнего Тагила, чтобы узнать у жителей, нужно ли отказаться от празднования Дня города из-за трагедии, произошедшей на Вагонке. В мэрии решили не отменять праздник, но программа будет сокращена.