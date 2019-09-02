Republic: Замглавы ФСО владеет недвижимостью в Подмосковье на 900 млн рублей

Семья статс-секретаря Федеральной службы охраны Николая Кондратюка и связанные с ним люди владеют земельными участками и домами в Подмосковье, стоимость которых составляет 894 миллиона рублей, со ссылкой на данные Росреестра пишет Republic.

Сыновьям Кондратюка и некой Ольге Александровой, которую связывают со статс-секретарём ФСО, принадлежат 1,85 гектара земли в закрытом посёлке «Знаменские просторы», расположенном в двух километрах от резиденции президента России. Отмечается, что в посёлке живут в основном бывшие и нынешние сотрудники спецслужб. По данным Republic, они получили недвижимость значительно дешевле её рыночной стоимости.

Николай Кондратюк большую часть жизни проработал в органах госбезопасности, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию Одинцовского района Подмосковья. В 2016–2018 годах он в среднем зарабатывал по 11,7 миллиона рублей — таким образом, чтобы приобрести недвижимость, ему пришлось бы копить 76 лет, подытоживает Republic.