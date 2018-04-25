«Репортёры без границ»: Свобода СМИ в России деградировала до уровня 30-летней давности

Свобода СМИ в России деградировала и находится на уровне 30-летней давности, говорится в подготовленном международной неправительственной организацией «Репортёры без границ» докладе к рейтингу свободы прессы за 2018 год.

Россия в докладе осталась на 148-м месте в рейтинге. «Репортёры без границ» отмечают, в частности, что в заключении находятся пятеро российских журналистов и блогеров (самое большое число со времён распада СССР), а давление на журналистов-расследователей и контроль над интернетом усиливаются. Кроме того, Россия расширяет сеть своих пропагандистских медиа за границей с помощью телекомпании RT и агентства Sputnik.

В то же время всё это не мешает Москве заявлять о себе на международной арене как об альтернативной модели в области информации, отмечают авторы доклада.

Ежегодно составляемый «Репортёрами без границ» рейтинг свободы прессы включает в себя 180 стран и отражает уровень свободы слова в СМИ и интернете в каждом из этих государств. Первое место в рейтинге свободы прессы за 2018 год сохранила Норвегия, последнее — Северная Корея.