«Репетиция борьбы за отмену сбора подписей»: глава Мосгоризбиркома высказался о независимых кандидатах

Глава московской избирательной комиссии Валентин Горбунов в интервью «Российской газете» заявил, что у независимых кандидатов в Мосгордуму не было цели участвовать в выборах, а они «используют их как способ обкатки технологий» к выборам в Госдуму в 2021 году и проводят «своеобразную репетицию борьбы за отмену сбора подписей».

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, то они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов... Им эти выборы нужны лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу, которые состоятся в 2021 году. Своеобразная репетиция борьбы за отмену сбора подписей», — заявил Горбунов.

Он добавил, что необходимости отменять сбор подписей он не видит.

Напомним, до участия в выборах в Мосгордуму не допустили почти всех независимых кандидатов, среди которых юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, юрист Иван Жданов, политик Дмитрий Гудков и другие.

С середины июля в Москве проходят массовые акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов до выборов, в них принимают участие тысячи человек. Последние из них закончились задержаниями, также было заведено дело о «массовых беспорядках», фигурантами по нему проходят десять человек.