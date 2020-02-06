«Ренова» Виктора Вексельберга продала Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Группа компаний «Ренова», принадлежащая Виктору Вексельбергу, продала контрольный пакет акций Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ), сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В опубликованной информации указано, что «Ренова» прекратила контролировать АО «ЕЗ ОЦМ».

«Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента (ЕЗ ОЦМ), контроля над ним — 24 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уральского завода подтвердили факт продажи контрольного пакета акций предприятия.

«Группа компаний "Ренова" продала 92% АО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" АО "Урал-Драгмет", сократив свой пакет до 4%. Сделка состоялась в декабре 2019 года. Стоимость сделки не разглашается. Иные подробности будут объявлены дополнительно после внеочередного собрания акционеров и избрания нового совета директоров», — сообщили на предприятии.

В январе 2020 года ГК «Ренова» также продала свой пакет акций Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов.

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов основан в декабре 1916 года, он первым в России начал изготавливать технические изделия из драгоценных металлов. Тогда же предприятие начало развивать отечественное промышленное производство чистых платиновых металлов. Основная продукция — банковские и мерные слитки из золота, серебра и металлов платиновой группы, аноды из благородных металлов.