Ремонтом Привокзальной площади займётся муниципальный «Тагилдорстрой». Работы обещают начать уже в феврале

Реконструкцией привокзальной площади Нижнего Тагила займётся МУП «Тагилдорстрой». Компания выиграла конкурс и в ближайшие 10 дней администрация города заключит с ней контракт на 276 млн рублей. Работы планируют начать уже в феврале.

«Тагилдорстрой» займётся капитальным ремонтом транспортного узла на границе проспекта Ленина, улиц Садовая, Заводская, Кушвинская, Бондина и Товарный Двор. До начала работ подрядчик должен разработать схему дорожного движения, согласовать её с заказчиком и ГИБДД. Также необходимо провести согласование земельных работ и снести два здания. Что касается дорожного полотна, согласно документации, основание верхнего слоя покрытия дороги должно прослужить 4 года, а гарантия нижнего слоя покрытия составит 5 лет.

«Нам поставили задачу с 15 февраля заходить на объект. Сейчас оформляется контракт и готовится схема организации движения. В это время мы будем заниматься сносом двухэтажного здания в районе Товарного двора. На этом месте необходимо подготовить отстойник для газелей, чтобы водители общественного транспорта могли стоять там. И после этого мы уже сможем оградить центральную часть площади и начать работы», — рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На Привокзальной площади установят систему видеонаблюдения, заменят ливневую канализацию, проведут ремонт тротуаров, капитальный ремонт прилегающих дорог, заменят бордюры, светофоры, восстановят наружное освещение и газоны. Также будут обустроены стоянки для автомобилей и автобусов.

Ранее замглавы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов рассказал, что во время работ стоянку общественного транспорта, который едет на Вагонку, перенесут ближе к Управлению железной дороги, а для остальных маршрутов конечную остановку сделают на проспекте Строителей. В пресс-службе мэрии при этом отметили, что вопрос организации движения на площади пока не решён.

«Рассматривается, как сделать проезд более удобным для горожан. Учитывая опыт перекрытия дорог во время ремонта моста на улице Циолковского, есть вариант вообще обойтись без закрытия проезда для общественного транспорта», — рассказали в мэрии.

По проекту реконструкции Привокзальной площади с территории на улице Садовой (от проспекта Ленина до Заводской) уберут старые рекламные конструкции и павильоны, перенесут кафе и участковый пункт полиции. С одной стороны площади сделают пешеходную зону, с другой — парковочные места.

В самом центре площади хотят установить стелу «Город трудовой доблести», но для её строительства будет разыгрываться отдельный контракт. Место для размещения стелы и то, как она будет выглядеть предлагали сами тагильчане.

Власти города надеются завершить все работы на площади, в том числе и установку стелы, к 13 августа 2022 года, до празднования 300-летия Нижнего Тагила. Однако ранее при формировании бюджета города появилась вероятность того, что средств на реконструкцию Привокзальной площади может не хватить. После составления проектной документации и прохождения госэкспертизы власти области выделили муниципалитету лишь 76 млн рублей, которых не хватит на то, чтобы осуществить работы за год. Замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов пояснил АН «Между строк», то муниципалитет будет добиваться полного финансирования проекта в этом году.