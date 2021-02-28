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Рекламой Нижнего Тагила в самолётах будет заниматься компания из Санкт-Петербурга

28.02.2021 12:55
Рекламой Нижнего Тагила в самолётах будет заниматься компания из Санкт-Петербурга

Администрация города выбрала победителя электронного аукциона по размещению рекламных журналов на бортах самолётов. Чуть более чем за 900 тысяч рублей выпуском рекламной корреспонденции будет заниматься ИП Лабза Т. А., зарегистрированный в Санкт-Петербурге.

По данным закупки, контракт продлится до конца 2021 года. Тираж выпусков должен составлять не менее 65 тысяч экземпляров в месяц и охватывать не менее 500 тысяч человек в месяц. Перелётная программа авиакомпании, на которой будут распространятся бортовые журналы, должна охватывать города Уральского федерального округа.

Как заявлено в технической документации, это делается для «формирования имиджа Нижнего Тагила как города, благоприятного для туризма и отдыха, продвижения туристского продукта города на туристском рынке, повышения конкурентоспособности российского туристского рынка».

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