Региональных онкологов из-за частых ошибок обяжут перепроверять в Москве поставленные детям диагнозы

Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) имени Дмитрия Рогачёва разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, пишет РБК.

По словам президента НМИЦ Александра Румянцева, сейчас при пересмотре материала, полученного из регионов, ошибочной оказывается примерно треть диагнозов, которые влекут за собой неправильное лечение.

На данный момент «второе мнение» не является обязательным, отмечает РБК: регионы и сегодня могут отправлять в центр биоматериал, «но вся логистика и процедура оплачивается либо родителями детей, либо нашими совместными усилиями с региональными организациями ОМС», пояснил замдиректора НМИЦ Алексей Масчан. В НМИЦ, добавил он, настаивают на том, чтобы на перепроверку диагнозов было заложено прямое финансирование.

Также по итогам совещания в Минздраве, в котором участвовали представители НМИЦ, было принято решение ввести сертификацию региональных лабораторий, что должно повысить точность диагнозов, а также перепроверить десять препаратов. Речь, в частности, идёт о препаратах российского производства, которые, по словам представителей НМИЦ, обладают низкой активностью или часто вызывают осложнения.

В пресс-службе Минздрава также сообщили, что министерство «проводит активную работу по совершенствованию онкологической помощи детям», в том числе «проведены совещания» в НМИЦ им. Рогачёва и «приняты важные решения».