Региональная энергетическая комиссия утвердила повышение тарифа на вывоз мусора для Нижнего Тагила и севера Свердловской области с лета 2024 года

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области приняла постановление № 42-ПК о повышении тарифов регионального оператора ООО «Компания Рифей» на услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно документу, тариф останется неизменным с настоящего момента до 30 июня 2024 года, после чего вплоть до 2026 года будет только повышаться.

Сейчас жители многоквартирных домов платят за услуги по вывозу мусора около 140 рублей месяц, летом 2024 года услуга подорожает до 160 рублей, а к 2026 году — до 207 рублей.

Прежнее постановление Новое постановление

Компания «Рифей», которая занимается утилизацией ТКО и обслуживает Нижний Тагил, в 2022 году обратилась в Свердловский областной суд, оспаривая долгосрочные параметры регулирования единых тарифов на услугу регионального оператора и долгосрочные тарифы на услугу по обращению с ТКО на 2022 год, установленные постановлением РЭК Свердловской области от 16.12.2021 № 240-ПК.

По решению Свердловского областного суда от 7 октября 2022 года и определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 12 апреля 2023 года постановление об установлении ООО «Компания Рифей» тарифов в сфере обращения с ТКО признано недействующим с даты его принятия.

Согласно новому постановлению, долгосрочный единый тариф на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в 2023 году составляет чуть более 800 рублей за кубометр с учётом НДС. Напомним, что расценки «Рифея» на услуги по обращению с ТКО оказались самыми высокими в области. Компания обслуживает Нижний Тагил, Краснотурьинск, Нижнюю Туру, Североуральск и Серов.