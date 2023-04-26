Рефтинская птицефабрика разместила вакансию дегустатора пельменей. Кандидаты нашлись за несколько дней

На прошедшей неделе, 18 апреля, Рефтинская птицефабрика разместила необычную вакансию на сайте hh.ru. Работодатель искал претендента на должность дегустатора пельменей.

Работник должен варить пельмени, пробовать их на вкус, оценивать качество и состав и делать фотографии готового блюда. Также в задачи соискателей будет входить отбор пробы замороженных изделий с линии и заполнение чек-листа. Работа предполагает официальное трудоустройство и сменный график 2/2. Дегустаторам обещают платить от 25 тысяч рублей в месяц, доставлять до дома корпоративным транспортом, выдавать спецодежду. Кроме того, для сотрудников фабрики полагается бесплатное питание.

«Любители уральских пельменей, есть уникальная возможность: есть пельмени и за это ещё получать заработную плату!» — отмечает работодатель.

Отметим, что уже 24 апреля объявление было отправлено в архив. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, на вакансию очень оперативно отреагировали и теперь дегустировать и фотографировать пельмени будут девушка и молодой человек.

«Олег раньше работал менеджером по рекламе. Он не смог устроиться по специальности, поэтому пришёл на вакансию дегустатора. Ему 23 года. Молодой человек старается. Маше 21 год. Изначально она училась на медицинскую сестру, но недоучилась, говорит, что не понравилось. Девушку выбрали потому, что до этого она уже работала в аналогичной сфере», — уточнили в пресс-службе птицефабрики.