Редактор АН «Между строк» Жанна Коробейникова вошла в топ-7 на Кубке Свердловской области по бодибилдингу

Накануне в Екатеринбурге прошёл 28-й Кубок Свердловской области по бодибилдингу с рекордным количеством участников. 190 человек из 10 регионов России вышли на сцену после длительного перерыва в соревнованиях, вызванного пандемией коронавируса.
Редактор АН «Между строк» Жанна Коробейникова впервые принимала участие в таких соревнованиях и заявилась в категорию «Дебют» в фитнес-бикини.
Подготовка к выступлению в таких соревнованиях — это не только тренировки «с железом». Участницы долгое время учатся позировать и грациозно передвигаться по сцене, держат жёсткую диету, особенно в последний месяц перед соревнованиями.
В категории «Дебют» на сцену вышли 26 участниц, далее жюри провело «отсев» и выбрало 15 спортсменок, которые прошли в следующий этап. После серии сравнений и презентации Жанна оказалась на 7-м месте.
«Это такая большая личная история для меня, в которой я сама для себя стала чемпионом. До этой истории я постройнела почти на 40 килограммов и возникла необходимость в новой цели, в борьбе с комплексами и внутренними страхами. И близкий друг предложил обратить внимание на фитнес-бикини, почему-то он во мне даже не сомневался, в отличие от меня. И если ещё год назад мне бы сказали, что я окажусь на сцене в окружении подтянутых красивых принцесс, я бы покрутила у виска. Но я это сделала — усердно занималась в фитнес-клубе “Халк”, ездила на позирование в Екатеринбург, и за месяц до стартов пришлось во многом себя ограничить. Я вошла в топ-7 из 26 девчонок. Это круто. Но самое крутое — доказать себе, что и почти в 40 лет можно это сделать. Можно полюбить себя и с каждым днём становиться лучше», — рассказала Жанна.