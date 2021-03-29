Редактор АН «Между строк» Жанна Коробейникова вошла в топ-7 на Кубке Свердловской области по бодибилдингу

Накануне в Екатеринбурге прошёл 28-й Кубок Свердловской области по бодибилдингу с рекордным количеством участников. 190 человек из 10 регионов России вышли на сцену после длительного перерыва в соревнованиях, вызванного пандемией коронавируса.

Редактор АН «Между строк» Жанна Коробейникова впервые принимала участие в таких соревнованиях и заявилась в категорию «Дебют» в фитнес-бикини.

Подготовка к выступлению в таких соревнованиях — это не только тренировки «с железом». Участницы долгое время учатся позировать и грациозно передвигаться по сцене, держат жёсткую диету, особенно в последний месяц перед соревнованиями.

В категории «Дебют» на сцену вышли 26 участниц, далее жюри провело «отсев» и выбрало 15 спортсменок, которые прошли в следующий этап. После серии сравнений и презентации Жанна оказалась на 7-м месте.