Редакция АН «Между строк» разыгрывает 2 билета на Басту и ещё 8 сертификатов среди подписчиков своего Telegram-канала

Дорогие наши друзья, редакция агентства новостей «Между строк» запускает розыгрыш классных призов среди подписчиков своего Telegram-канала. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо выполнить несколько действий: подписаться на t.me/mstrok, нажать на кнопку «Участвовать» под постом и следовать инструкциям бота. За каждого приглашённого друга вы получите +1 призовой билет и увеличите свои шансы на победу. Количество друзей не ограничено!

Всего будет 9 победителей, так что шансы выиграть реальные. А теперь самое главное — призы! Это 2 билета на концерт Басты в Екатеринбурге, 3 сертификата по 1000 рублей в ресторан «Пожарка», сертификат на 2000 рублей в кофейню KUKUSH, сертификат на аренду двухместного дома на 1 сутки от глэмпинга «Крепкие кровати» и 3 сертификата по 1000 рублей от ресторана доставки «Голодная панда».

Итоги розыгрыша будут подведены 10 июня. Специальный бот выберет 9 победителей из числа подписчиков. Призы распределит рандомайзер в порядке перечисления.