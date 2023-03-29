Рецидивиста, разыскиваемого за убийство в Нижнем Тагиле, насмерть сбила машина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить 34-летнего водителя, который сбил насмерть 64-летнего Фёдора Авдюкова, находившегося в розыске за убийство в Нижнем Тагиле, сообщает E1.RU. Разыскиваемый скрывался от полиции, ДТП произошло 18 июня 2022 года на проезжей части улицы Розы Люксембург.

«В результате ДТП пешеходом получена сочетанная травма головы, туловища, шеи, конечностей, которая стала причиной смерти потерпевшего на следующий день в больнице», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Погибший родился в деревне под Нижним Тагилом и был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. В 1980 году был осужден за грабёж, в 1999-м совершил убийство и нанёс телесные повреждения, которые привели к смерти. За эти два преступления он суммарно получил 12 лет. В 2009-м был освобождён условно-досрочно, а в 2022 году в отношении него началось расследование по очередному делу об убийстве, но он скрылся от правоохранителей.

Житель Екатеринбурга Владимир ехал на своём автомобиле KIA Ceed по левой стороне улицы Розы Люксембург в направлении улицы Карла Маркса со скоростью около 40 километров в час и сбил пешехода, которым оказался разыскиваемый правоохранителями Фёдор Авдюков. Свою вину водитель иномарки полностью признал и раскаялся. По версии следствия, Владимир находился в состоянии опьянения.

«При проведении повторного анализа в моче не нашли алкоголя, а на наркотики проверить не хватило биологического материала. Также будем просить суд обратить внимание на аморальность и асоциальность образа жизни погибшего и на то, что он сам грубо нарушил ПДД тем, что шёл по проезжей части», — отметил адвокат Владимира.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть).