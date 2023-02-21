«Речь идёт о существовании нашей страны». Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Свою речь глава государства начал с темы СВО и противостояния России и коллективного Запада.

«Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи в рамках специальной военной операции, и чем более дальнобойнее системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ», — подчеркнул Путин.

Он отметил, в частности, что Запад не скрывает цели нанести России стратегическое поражение и намерения перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния.

«Мы именно так это всё и понимаем и соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны», — отметил президент.

Он добавил, что Запад за последние десятилетия «выпустил джина из бутылки» и погрузил в хаос целые регионы.

Отдельно глава государства коснулся темы помощи семьям погибших и ветеранам СВО. Он предложил создать для этого специальный госфонд.

«Создать государственный фонд для помощи семьям погибших и ветеранам СВО, порядок помощи должен быть простым, без казёнщины и бюрократии. За каждой семьёй, за каждым ветераном должен быть закреплён свой соцработник, уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ», — сказал президент.

Владимир Путин также остановился на теме повышения обороноспособности России в текущей ситуации и поставил задачу выйти на высокий уровень по всем компонентам вооружённых сил, развернуть массовое серийное производство современных образцов вооружений. Для реализации этой задачи он считает возможным подключать к оборнзаказу высокотехнологичный малый и средний бизнес.

Относительно санкций, введённых Западом против России, Путин заявил, что они не имели серьёзного эффекта, на который рассчитывали их инициаторы.

«Запад развернул против РФ не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьётся, инициаторы санкций наказывают сами себя», — уверен он.

По его словам, правительству удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, экономика России успешно преодолела возникшие риски, ВВП по итогам года снизился только на 2,1%, несмотря на то, что многие предрекали спад на 20–30%. Ввод жилья в 2022 году впервые превысил 100 млн кв. метров. Аграрии собрали более 150 млн тонн зерна, в том числе свыше 100 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну составляет 55–60 млн тонн. Кроме того, зафиксировано снижение безработицы до исторического минимума в 3,7%. Президент также отметил, что на треть выросла доля международных расчётов в рублях, а роль универсальных валют начала сокращаться.

В числе важнейших инфраструктурных объектов, которые должны способствовать развитию экономики, он назвал продление скоростной автомобильной дороги Москва — Казань до Екатеринбурга, а со временем и до Владивостока. Относительно планов по развитию ЖКХ Путин анонсировал инвестиции в эту сферу в течение 10 лет на сумму 4,5 трлн рублей. Для развития IT-отрасли, по мнению президента, будет хорошим стимулом предоставление налогового вычета компаниям, закупающим отечественные IT-решения.

Президент прогнозирует дальнейшую стабилизацию российской экономики, что должно проявиться к 2024 году в снижении инфляции до 4% и росте доступности кредитов для реального сектора. На инвестклимат в стране окажет позитивное влияние и декриминализация законодательства по экономическим статьям.

Обращаясь к крупному бизнесу, президент заявил, что времена, когда их интересы были прочно связаны с Западом, прошли.

«Образ Запада как тихой гавани и прибежища капиталов оказался призраком», — сказал Путин и призвал бизнес вкладываться в Россию.

Также глава государства остановился на вопросах культуры, науки, образования, здравоохранения. В частности, он предложил вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов в вузах. Что касается социальной сферы, то, по словам Путина, с 1 января 2024 года будет на 18,5% проиндексирован минимальный размер оплаты труда — до 19 тысяч 242 рублей.

В завершении выступления президент сообщил, что в ответ на позицию коллективного Запада по отношению к нашей стране Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.