РБК сообщил о решении Кремля не передавать Курилы Японии

В Кремле определились по поводу судьбы Курильских островов: передавать их Японии Россия не будет, со ссылкой на близкие к администрации президента и МИД источники пишет РБК.

В Кремле исходят из того, что условия, выдвигаемые Москвой в переговорах об островах, неприемлемы для Токио и японская сторона на них не пойдёт, объяснил близкий к МИДу собеседник. В то же время прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», поясняет он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос издания, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Напомним, практически все жители Курил выступают против передачи Японии четырёх южных островов Курильской гряды — к таким выводам пришли сотрудники ВЦИОМ, в середине февраля проводившие на островах опрос об отношении местных жителей к подобной перспективе. По словам социологов, они охватили 7,7 тысячи жителей островов, то есть «две трети от общего числа совершеннолетних жителей» островов.