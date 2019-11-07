РБК сообщил о близости российского малого и среднего бизнеса к стагнации

Малый и средний бизнес в России приблизился к состоянию стагнации, со ссылкой на совместное исследование «Промсвязьбанка», «Опоры России» и агентства Magram Market Research пишет РБК.

Авторы рассчитали значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI), который отражает настроения предпринимателей в торговле, производстве и сфере услуг. Общее значение индекса в этом году снизилось с 52 пунктов до 50,9 пункта. Согласно методологии RSBI, показатель выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 — её снижение. Компоненты индекса — продажи, кадры, инвестиции и доступность финансирования.

Опрошенные бизнесмены больше всего жалуются на снижение выручки — в третьем квартале она упала у трети респондентов. Указывается, что у коммерсантов падают продажи, сокращаются инвестиции. Экономисты одной из причин стагнации малых и средних предприятий называют рост налоговой нагрузки на экономику в целом. Из-за этого крупные компании сокращают расходы и отказываются от мелких подрядчиков. Также в исследовании говорится о сокращении числа малых предприятий. Отмечается, что некоторые из них, вероятно, перешли в серую экономику.