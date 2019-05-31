РБК: Прямая линия с Владимиром Путиным планируется 20 июня

Традиционная 17-я прямая линия с Владимиром Путиным в этом году запланирована на 20 июня, со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, пишет РБК.

По их словам, в Кремле ориентируются именно на эту дату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что прямая линия состоится летом. Точную дату он не назвал.

В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе. Глава государства пообщался с россиянами в изменённом формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом находились губернаторы и члены правительства, которым Владимир Путин мог переадресовать вопросы в режиме конференции.