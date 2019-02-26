РБК: Иностранным спутниковым операторам запретят работать в России без разрешения ФСБ и ФСО

Правительство изменило правила использования на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, пишет РБК.

Согласно новым правилам, глобальным спутниковым операторам будет необходимо получить специальное заключение ФСБ. Весь трафик, исходящий от спутниковых устройств абонентов из России, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи, которая выступит посредником между спутником и устройством абонента при приёме сигнала из космоса. Ранее это правило распространялось только на операторов спутниковой подвижной радиосвязи.

По словам руководителя группы компаний AltegroSky Сергея Пехтерева, изменения коснутся тех спутниковых операторов, которые оказывают услугу широкополосного доступа в интернет. Он считает, что утверждение документа может создать проблемы для глобальных спутниковых систем OneWeb и Starlink, которым придётся строить в России наземную станцию сопряжения, чья стоимость может составить несколько десятков миллионов долларов. Кроме того, необходимо будет получить разрешение на работу от ФСБ, Минобороны и ФСО.

Проект OneWeb призван обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей планете, для этого планируется вывести на орбиту 900 спутников. Ранее ФСБ выражала озабоченность тем, что OneWeb может вести разведывательную деятельность. В то же время глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что проект всё равно будет реализован, и лучше, чтобы в нём поучаствовала Россия. 27 февраля российская ракета «Союз-СТ» выведет на орбиту первые шесть спутников OneWeb.