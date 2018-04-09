РБК: ФСБ усилила контроль за сбором данных об иностранных сотрудниках сотовых операторов

ФСБ и Роскомнадзор с начала 2018 года усилили контроль за иностранными гражданами и организациями, которые участвуют в строительстве и эксплуатации сетей связи в России, сообщили РБК два топ-менеджера компаний, работающих в сфере телекоммуникации.

По информации издания, Роскомандзор после проверки выдал «Вымпелкому» (бренд «Билайн») несколько десятков предписаний об устранении нарушений, так как компания не сообщила ФСБ информацию об иностранных гражданах и компаниях, которые занимаются строительством и эксплуатацией сетей этого оператора.

«В ходе проведённой в 2018 году плановой проверки "Вымпелкома" были выявлены нарушения приказа, выданы предписания. Ряд предписаний исполнен, установленный срок исполнения других на сегодняшний день не истёк», — сообщил представитель пресс-службы Роскомнадзора.

Проверки связаны с приказом министра связи Николая Никифорова от июля 2016 года «Об утверждении требований к эксплуатации сетей связи и управлению сетями связи в части использования операторами связи услуг сторонних организаций», который вступил в силу в июле 2017 года. Приказ обязывает операторов связи передавать такие данные о сотрудниках-иностранцах ежеквартально в территориальный орган ФСБ. Оператор должен передавать ФСБ паспортные данные работников, адрес по месту проживания и «перечень идентификаторов» (учётных записей/логинов), выделенных ему для управления средствами связи. В отношении иностранных организаций оператор должен сообщить адреса их регистрации и филиалов, ИНН и также перечень идентификаторов.

Один из региональных операторов связи подтвердил изданию, что получил требование Роскомнадзора о передаче в местное управление ФСБ данных об иностранцах, которые эксплуатируют сеть, сообщил топ-менеджер компании. Он отметил, что в прошлом году компания таких просьб не получала.

«В отчёте попросили данные об иностранных сотрудниках в штате, если такие есть, и иностранных подрядчиках, которые имеют отношение к эксплуатации сети, в частности иностранных компаниях с госучастием», — рассказал он.

Представители «Вымпелкома», МТС и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) от комментариев отказались. «Мегафон» «исполняет требования законодательства в полном объёме», сообщила пресс-служба оператора. «Ростелеком» и ФСБ на запросы не ответили.