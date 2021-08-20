РБК: Больше половины задействованных в вакцинации врачей не успевают делать плановую работу

Больше половины медиков (63,1%), задействованных в кампании по вакцинации от коронавируса, не успевают выполнять плановую работу, со ссылкой на результаты опроса в мобильном приложении для медиков «Справочник врача» пишет РБК.

Согласно опросу, 81,4% опрошенных врачей задерживаются на работе от часа до трёх и более. 70% из них объяснили, что это происходит из-за выполнения плановой работы, которая не относится к вакцинации. 40,4% объяснили переработки тем, что введение данных о вакцинации — долгий процесс. 42,7% участников опроса сказали, что задерживаются из-за требований руководства заниматься плановой работой. Каждый восьмой опрошенный (13,1%) забирает работу домой.

31,5% медиков получали дисциплинарные взыскания от начальства из-за того, что не успели закончить работу в срок.

Большинство (85,4%) вовлечённых в прививочную кампанию медиков сообщили, что испытывают перегрузку. 55,8% пожаловались на большой объём бумажной работы, 53,9% отметили нехватку специалистов, 36,5% назвали причиной переработки большое число пациентов.

66,6% респондентов считают, что качество оказания медицинской помощи снизилось на фоне вакцинации.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин отметил, что у задействованных в вакцинации сотрудников должны получать согласие на увеличение нагрузки. По его мнению, медика нужно либо временно перевести на другую должность, либо заключить с ним новый договор.