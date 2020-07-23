РБК анонсировал уход из Совета Федерации не менее пяти сенаторов

После сентябрьских выборов Совет Федерации покинут не менее пяти сенаторов, со ссылкой на источники в верхней палате парламента пишет РБК.

По словам собеседников, это представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Марков и Александров подтвердили это, Клинцевич сказал, что ни с кем не обсуждал эту тему, однако уход, скорее всего, состоится.

Кроме того, изданию стало известно, что после выборов перейти в Совфед может депутат Госдумы Александр Карелин. Он отказался обсуждать этот вопрос. Карелин заседает в Думе уже пятый созыв.