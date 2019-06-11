РБК анонсировал уход из Совета Федерации девяти сенаторов

После региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов, со ссылкой на несколько источников в парламенте пишет РБК.

По словам собеседников издания, верхнюю палату парламента покинут Наталия Дементьева (сенатор от Марий Эл), Виктор Озеров (Хабаровский край), Ильдус Ахметзянов (Татарстан), Оксана Бурико (Тува), Зинаида Драгункина (Москва), Ольга Тимофеева (Севастополь), Елена Перминова (Курганская область), Ирина Гехт (Челябинская область) и Екатерина Лахова (Брянская область).

Ирина Гехт в комментарии РБК подтвердила свой уход, Лахова также сообщила ТАСС, что будет работать в Совфеде лишь до сентября. Всего после региональных выборов разных уровней, которые пройдут в сентябре, появятся основания для смены в верхней палате 31 сенатора, однако некоторые из них будут переназначены, а по кандидатурам других, отмечает РБК, решение пока не принято.