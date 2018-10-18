РБК анонсировал скорую отставку губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ближайшее время может покинуть свой пост, ей уже начали искать замену, со ссылкой на собственные источники в администрации президента и руководстве региона пишет РБК.

По словам одного из источников, официальное сообщение об отставке ожидается в ближайшее время.

Причина, по которой губернатора Мурманской области могут отправить в отставку, — внутриэлитные конфликты, которые стали бы серьёзной помехой для переизбрания Ковтун, поясняет источник, близкий к администрации президента. В этом смысле показателен пример бывшего губернатора Владимирской области Светланы Орловой, которая рассорилась с региональными элитами и в результате не только не получила от них поддержку во время кампании, но, напротив, встречала сопротивление.

История со вторыми турами губернаторских выборов сыграла против Ковтун так же, как и против целого ряда других глав регионов, — Кремль не готов рисковать результатами кампаний, позволяя губернаторам, переизбрание которых неочевидно, баллотироваться на новый срок, резюмирует источник.

«Идет подбор кандидатуры [на пост врио главы Мурманской области], как только определятся [с заменой Ковтун], будет ротация», — говорит другой собеседник издания.

У Ковтун сложились конфликтные отношения с региональными элитами на разных уровнях, рассказали три собеседника, близких к руководству региона. По их словам, у губернатора «плохие отношения с бизнес-элитами, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой». На данный момент губернатор Мурманской области находится в отпуске, рассказал собеседник в региональной администрации.

Марина Ковтун занимает пост губернатора с апреля 2012 года, её кандидатура была предложена президентом Дмитрием Медведевым и затем утверждена Мурманской облдумой. Поддержку главе Мурманской области оказывал экс-глава «Норникеля» Владимир Стржалковский, говорит собеседник в правительстве региона и подтверждает собеседник в Госдуме.

В 2014 году Ковтун избралась на новый срок на досрочных выборах, набрав 64,7% голосов. Полномочия губернатора Мурманской области истекают осенью 2019 года.