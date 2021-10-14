РБК анонсировал досрочную отставку главы Хакасии

В администрации президента России готовят досрочную отставку главы Республики Хакасия члена КПРФ Валентина Коновалова, со ссылкой на источники в регионе и Кремле пишет РБК.

Предполагается, что Коновалов может покинуть свой пост зимой 2021 года или весной 2022 года.

Коновалов занял пост главы Хакасии в 2018 году, победив во втором туре губернаторских выборов. По данным издания, он обошёл своих соперников за счёт протестного голосования — это единственный руководитель региона, не согласованный с Кремлём. В администрации президента изначально считали, что Коновалов не готов для губернаторского поста, отмечает СМИ.

Собеседники издания, знакомые с ситуацией в регионе, отметили, что у действующего главы Хакасии не было внятной стратегии развития республики. Проблемы с зарплатами и наполнением бюджета негативно сказались на его рейтинге. По данным закрытых социсследований, которые приводит издание, сейчас запрос на смену главы региона в Хакасии составляет более 50%. Предполагается, что вероятным преемником Коновалова может стать 50-летний депутат Госдумы VIII созыва от «Единой России» Сергей Сокол, сообщили два близких к администрации президента источника.

В июле апелляционный суд признал недействующим бюджет Хакасии на 2021 год, сообщали в пресс-службе правительства региона. В республике приостановили все государственные платежи до принятия нового закона о бюджете. Коновалов сообщил, что Хакасия продолжит выплачивать зарплаты и пособия, а также выполнять национальные проекты.