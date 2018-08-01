РБК: 80% российских компаний повысят цены из-за роста НДС

Большинство (80%) крупных российских компаний планируют повысить цены из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС), со ссылкой на данные проведённого Институтом Адизеса опроса пишет РБК.

Всего 10% опрошенных сообщили, что цены на их продукцию вслед за НДС не изменятся, так как компания возьмёт дополнительную нагрузку на себя и не будет повышать стоимость товаров, чтобы не потерять клиентов. Ещё 10% респондентов воздержались от ответа.

Опрос проводился способом анкетирования с 26 июня по 26 июля 2018 года, в нём приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний, представляющих крупный российский бизнес.

Напомним, 24 июля 2018 года Госдума приняла закон о повышении НДС с 18% до 20%. Эксперты прогнозируют, что дополнительные доходы бюджета составят около 620 млрд рублей в год.