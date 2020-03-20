РБК: 13% российских компаний сообщили о переводе сотрудников на карантин

Около 13% российских компаний отправили своих сотрудников на карантин для предотвращения распространения коронавируса, со ссылкой на результаты онлайн-опроса сервиса «Работа.ру» пишет РБК. В опросе приняли участие более четырёх тысяч россиян и 1,5 тысячи работодателей из всех регионов страны, работодатели и сотрудники опрашивались отдельно.

О переводе своих работников на карантин сообщили 13% работодателей, это подтвердили 12% опрошенных сотрудников. Согласно опросу, главной причиной карантина стали поездки за границу, об этом сообщили 46% опрошенных, 32% указали причину карантина как «другое», в том числе как средство профилактики. Ещё 22% работников считают, что причиной изоляции стало то, что у них появились симптомы вирусной инфекции, при этом это подтвердили только 11% работодателей.

Большинство работодателей (61%) рассказали, что перевели сотрудников на удалённую работу без официального оформления карантина, об этом же сказали 48% опрошенных сотрудников. Отвечая на вопрос о мерах по обеспечению безопасности, 59% работников сообщили, что работодатели ничего не предприняли для их предохранения от заражения. В этом признались 38% работодателей.

Среди самых популярных средств безопасности стало применение дезинфицирующих средств (47%), увеличение частоты уборки и дезинфекции рабочих мест (42%), измерение температуры сотрудников (26%) и раздача им медицинских масок (20%).

По последним официальным данным, в России коронавирусом заражены 199 человек. 19 марта в Москве умерла 79-летняя женщина с диагностированным коронавирусом.