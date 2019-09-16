Развивать средний и малый бизнес в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области будут при помощи франчайзинга

Уральские франшизы взяли курс на завоевание потребительского рынка. На выставке франшиз, организованной в рамках выставки достижений предпринимательства «ИнноНовоуральск-2019», сразу несколько свердловских компаний были представлены наряду с известными российскими франчайзинговыми брендами. Это семейная пекарня-кафе «Мякушка», барбершоп «Алебарда», рекламное агентство «Живые Зеркала», салон красоты Motcyany и аварийная сантехническая служба «Труба-Дело». Упаковать бизнес во франшизу предпринимателям помогли специалисты Уральского центра франчайзинга. Он начал работать в этом году на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Облфонд взял на себя расходы на упаковку — от 200 до 600 тысяч рублей на одну франшизу.

«Мы 4 франшизы уже упаковали, ещё 5 находятся в стадии упаковки, — отметил и. о. директора СОФПП Валерий Пиличев. — Сейчас набираем, можно сказать, пул наших франшиз. Будем их везде предлагать и, возможно, даже разработаем для них отдельные финансовые инструменты поддержки. Это позволит растиражировать региональные франшизы и придать развитию среднего и малого бизнеса в Свердловской области новый импульс. Но здесь важно понимать, что не любое дело можно упаковать во франшизу. Каждая из них должна быть в чём-то особенна, и мы помогаем предпринимателям эту особенность увидеть, найти. Обязательно проводим предварительный аудит, исследуем рынки, в том числе в других регионах, чтобы понять, “взлетит” бизнес или нет. За этот аудит 30 тысяч рублей должен заплатить сам предприниматель, чтобы мы видели, что у человека серьёзные намерения. Именно на этом этапе многие отсеиваются, не хотят даже 30 тысяч потратить на создание миллиардного бизнеса, и это удивительно».

Выставку франшиз, как и ранее центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, открывали нажатием на символические кнопки. Она стала первым презентационным мероприятием Уральского центра франчайзинга. В рамках неё предприниматели смогли принять участие в полезных мастер-классах, а также заслушать экспертные доклады, касающиеся развития франчайзинга. По словам руководителя представительства облфонда в Горноуральском городском округе Сергея Федореева, в ближайшее время похожее мероприятие будет организовано и в Нижнем Тагиле. Местным предпринимателям, отмечает глава центра «Мой бизнес», тоже есть что показать.

«Франшиза — новый и, бесспорно, очень интересный продукт фонда, — говорит Сергей Федореев. — Можем не только упаковать бизнес во франшизу, но также предоставить займ на покупку чужой франшизы. В Нижнем Тагиле есть предприниматели, которые создали успешные франшизы и теперь входят в список Forbes. Это Андрей Геймбух с магазинами GrossHaus. Франшизу очень удобно покупать, потому что это, как правило, очень эффективная бизнес-модель, уже отработанная. Но не нужно строить иллюзий и думать, что она сама по себе “взлетит”. Без представления об основах предпринимательской деятельности сложно воспроизвести и сделать доходным даже самый успешный бизнес. Нижнетагильский муниципальный и Свердловский областной фонды поддержки предпринимательства как раз проводят такое обучение. Приходите».

Всего на выставке было представлено 15 франчайзинговых концепций.

«Мы делаем акцент на образовании персонала, — говорит представитель салона красоты Motcyany. — Наше огромное торговое преимущество на рынке в том, что мы имеем своё производство, своих преподавателей, бизнес-тренеров. И мы можем решать кадровые задачи практически в считаные недели, обучая людей с нуля за короткий промежуток времени. Поэтому с нами будет интересно работать».

Новоуральск для проведения выставки франшиз был выбран неслучайно. Он имеет статус территории опережающего социально-экономического развития. И именно здесь ранее был создан и впервые опробован такой инструмент поддержки предпринимательства, как акселератор социальных проектов. В этом году на площадке выставки «ИнноНовоуральск» защитились 14 новых соцпроектов. Теперь они смогут получить финансовую и образовательную поддержку от облфонда.

«У нас здесь хорошие отношения с администрацией города, как и в Нижнем Тагиле, и во многих других свердловских муниципалитетах, — подчёркивает Валерий Пиличев. — Экономика в этом городе живая. Есть корпорация “Росатом”, одна из задач которой — развитие территории присутствия, в том числе развитие экономики».

27 ноября Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проведёт в Ельцин Центре в Екатеринбурге большой форум-выставку региональных и федеральных франшиз. Предполагается, что франчайзинг поможет увеличить число занятых в бизнесе уральцев с 640 тысяч до 800 тысяч человек. Этих показателей необходимо добиться в рамках реализации в Свердловской области нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За 7 месяцев 2019 года финансовую поддержку в регионе в виде поручительств по банковским кредитам и займов, выдаваемых СОФПП, получили уже 507 компаний на общую сумму 3,1 млрд руб.