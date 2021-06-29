Разработчик «Спутника V» предупредил о необходимости ревакцинации раз в полгода

Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург спрогнозировал, что из-за постоянных мутаций коронавируса смертность от этой инфекции может вырасти с 2% до 5–10%, а прививаться от неё придётся каждые полгода, пишет «Интерфакс».

«Вакцинация совершенно необходима, особенно это стало актуально в последние несколько недель — стало очевидно, что штамм, который вызывает COVID-19, постоянно мутирует», — сказал Гинцбург.

По его словам, в последнее время около 90% случаев заражения коронавирусом вызваны индийским штаммом, а в России из-за малого количества привитых граждан есть все условия для эволюции заболевания. Кроме того, эффективность вакцины против индийского штамма снижается примерно в 2,6 раза.

Гинцбург назвал правильным решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто уже сталкивался с заболеванием, отметив, что «переболел в лёгкой форме — не значит, что защитился».

Напомним, в России с июня распространяется штамм коронавируса дельта, его также называют индийским. По словам учёных, он развивается быстрее других штаммов и является одним из самых заразных. Также в мире распространяется штамм лямбда, учёные полагают, что он отличается от других штаммов мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности.