«Разговаривал с моим сыном о сектантских убеждениях и называл братом». Жительница Нижнего Тагила рассказала, что её 8-летний сын упал в обморок на улице после общения с незнакомцем

Жительница Нижнего Тагила в социальных сетях рассказала, что её 8-летний сын упал в обморок на улице в центре города после того, как поговорил с неизвестным мужчиной «о сектантских убеждениях». Женщина благодарила неизвестного прохожего, который вызвал для ребёнка скорую помощь, и медиков.

Подобные посты появились в группах «Инцидент Нижний Тагил» и «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте». Комментаторы уточняли подробности и интересовались здоровьем мальчика, но автор поста реагировала на такие вопросы чаще всего негативно.

В МУ МВД «Нижнетагильское» информацию о происшествии подтвердили, однако, добавили, что во время опроса мама мальчика не упоминала незнакомого мужчину.

«Этим занимается отдел ПДН, так как мальчика нашли одного на улице. Они уже опросили мать, но та ни про какого незнакомца не говорила. По её словам, мальчику просто стало плохо, и он не помнит, что произошло», — ответили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что самого ребёнка ещё не опрашивали. Поговорить с мамой мальчика лично АН «Между строк» не удалось.